Бастрыкин отреагировал на инцидент в цветочном магазине

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании захвата заложника в цветочном магазине в центре столицы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в пятницу, 17 февраля, двое мужчин взяли заложников в одном из московских цветочных магазинов.
По данным ведомства, один из захватчиков произвел выстрелы из травматического пистолета в полицейских, участвовавших в операции. Заложники в результате стрельбы не пострадали.
Фигуранты задержаны, на них заведено уголовное дело.
Уточняется, что дальнейших ход расследования будет контролировать центральный аппарат СК РФ.
Ранее сообщалось, что преступники приехали вдвоем на бронированной машине. Они были вооружены травматическим пистолетом и ножом.