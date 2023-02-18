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20 минут назад

Бастрыкин отреагировал на инцидент в московском цветочном магазине

Илья Родин

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании захвата заложника в цветочном магазине в центре столицы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Бастрыкин отреагировал на инцидент в цветочном магазине
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что в пятницу, 17 февраля, двое мужчин взяли заложников в одном из московских цветочных магазинов.

По данным ведомства, один из захватчиков произвел выстрелы из травматического пистолета в полицейских, участвовавших в операции. Заложники в результате стрельбы не пострадали.

Фигуранты задержаны, на них заведено уголовное дело.

Уточняется, что дальнейших ход расследования будет контролировать центральный аппарат СК РФ.

Появились подробности захвата заложников в цветочном магазине в Москве

Ранее сообщалось, что преступники приехали вдвоем на бронированной машине. Они были вооружены травматическим пистолетом и ножом.

Происшествия,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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