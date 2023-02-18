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1 час назад

Россиянин убил пенсионера из ревности

Lenta.ru

В Хабаровском крае в поселке Новый Ургал россиянин убил пенсионера из ревности к общей знакомой. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщил Telegram-канал краевой прокуратуры.

Россиянин убил пенсионера из ревности
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным ведомства, убийство произошло в октябре 2022 года. Мужчина жил в доме у своих знакомых. Во время застолья у него возник конфликт с 61-летним хозяином дома из-за ревности к общей знакомой.

Во время ссоры россиянин несколько раз ударил хозяина дома по телу и голове. В результате полученных ранений пострадавший скончался на месте.

«Прокурор Верхнебуреинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя поселка Новый Ургал. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 УК РФ ("Убийство")», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее в Вологодской области Белозерский районный суд приговорил к десяти годам лишения свободы 56-летнего местного жителя за убийство друга во время ссоры из-за потерянного телефона.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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