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2 часа назад

Захвативший заложников в цветочном магазине в Москве ранил полицейского

ТАСС

Мужчина, захвативший двух женщин в цветочном магазине в центре Москвы, ранил из пистолета полицейского при освобождении заложников.

СК раскрыл подробности захвата заложников в цветочном магазине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

Бастрыкин отреагировал на инцидент в цветочном магазине

"В ходе проведения спецоперации по освобождению заложников фигурант 1981 года рождения произвел не менее одного выстрела в сотрудника полиции, причинив ему своими действиями огнестрельное ранение. Сотрудник полиции доставлен в столичную больницу, где ему оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Происшествия,Следственный комитет,
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