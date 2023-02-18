СК раскрыл подробности захвата заложников в цветочном магазине

Мужчина, захвативший двух женщин в цветочном магазине в центре Москвы, ранил из пистолета полицейского при освобождении заложников.
Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.
"В ходе проведения спецоперации по освобождению заложников фигурант 1981 года рождения произвел не менее одного выстрела в сотрудника полиции, причинив ему своими действиями огнестрельное ранение. Сотрудник полиции доставлен в столичную больницу, где ему оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале.