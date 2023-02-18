Россиянин застрелил человека через стадо оленей

На Ямале оленевод направился на отстрел молодых оленей и убил человека, выстрелив сквозь стадо животных, сообщает Telegram-канал 112.

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Отец с сыном направились на отстрел слабых домашних оленей, которые водились в родовых угодьях в Красноселькупском районе. 39-летний мужчина взял у отца карабин и несколько раз выстрелил в сторону стада оленей.

Одна из пуль пролетела насквозь и попала в 30-летнего Андрея Калина, находящегося на противоположной стороне выгона. От полученного ранения он скончался на месте.

На стрелявшего завели уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности»).