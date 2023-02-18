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24 минуты назад

Россиянин застрелил человека через стадо оленей

Lenta.ru

На Ямале оленевод направился на отстрел молодых оленей и убил человека, выстрелив сквозь стадо животных, сообщает Telegram-канал 112.

Россиянин застрелил человека через стадо оленей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отец с сыном направились на отстрел слабых домашних оленей, которые водились в родовых угодьях в Красноселькупском районе. 39-летний мужчина взял у отца карабин и несколько раз выстрелил в сторону стада оленей.

Одна из пуль пролетела насквозь и попала в 30-летнего Андрея Калина, находящегося на противоположной стороне выгона. От полученного ранения он скончался на месте.

На стрелявшего завели уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее главу Михайловского сельсовета в Красноярском крае Владимира Паукова заподозрили в убийстве беременной лосихи с детенышем. Предположительно, один из местных жителей дал против него показания. Все обвинения Пауков отрицает.

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