Населенные пункты в приграничных районах обстреляли со стороны Украины

Населенные пункты в приграничных районах Курской области обстреляли со стороны Украины, пострадавших нет, нарушено электроснабжение. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

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По его словам, зафиксировано пять прилетов в районе сел Горналь и Попово-Лежачи. В результате обстрелов никто не пострадал, однако два снаряда, упавшие рядом с подстанцией Попово-Лежачи, нарушили электроснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино.

Губернатор также сообщил о повреждении газораспределительной станции в деревне Елизаветовка. Аварийные бригады уже работают над устранением последствий обстрелов.