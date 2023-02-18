Бастрыкин отреагировал на инцидент в московском цветочном магазине

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение предоставить доклад о расследовании захвата заложника в цветочном магазине в центре Москвы, сообщили в пресс-службе СКР.

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В сообщении ведомства в Telegram-канале говорится, что 17 февраля двое мужчин захватили заложников в одном из цветочных магазинов в центре столицы.

Один из захватчиков открыл стрельбу из травматического пистолета по сотруднику правоохранительных органов. Удерживаемая в заложниках женщина не пострадала. Заведено уголовное дело, фигурантов задержали.

Дальнейший ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России, говорится в сообщении. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве представить доклад об обстоятельствах произошедшего и результатах первоначально проведенных следственных действий.