В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

В Москве неизвестные похитили женщину-архитектора ради выкупа в 500 тысяч рублей

Lenta.ruиещё 3

В Москве неизвестные похитили женщину-архитектора и потребовали от ее дочери выкуп в полмиллиона рублей, угрожая в случае отказа расчленить заложницу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В Москве неизвестные похитили женщину-архитектора ради выкупа в 500 тысяч рублей
Фото: 

О похищении 47-летней Светланы и угрозах ее дочь сообщила в полицию. В заявлении говорится, что 13 февраля мать уехала на работу в офис строительной фирмы, но домой уже не вернулась. Ночью ее дочь получила несколько голосовых сообщений от незнакомого мужчины, который потребовал выкуп в 500 тысяч рублей за похищенную мать. Он угрожал сломать пальцы и выбить зубы Светлане, а также ее расчленить, присылал фото отрубленных пальцев.

Полиция выяснила, что в день похищения Светлана была на Киевском вокзале, купила там билет и вышла на перрон. Но в поезд не села, далее ее следы теряются.

Известно, что мать и дочь прежде посещали индийский храм и исповедовали кришнаитство.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий