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1 час назад

На Камчатке произошел пожар в общежитии

ТАСС

Пожарно-спасательные подразделения в Петропавловске-Камчатском эвакуировали около 150 жильцов общежития, в котором произошел пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

На Камчатке произошел пожар в общежитии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Информация о возгорании на улице Войцешека поступила в службу спасения 18 февраля в 16:03 по местному времени. Очаг возник в комнате общежития на третьем этаже. Ориентировочная площадь пожара - около 30 кв.м.

"В Петропавловске-Камчатском локализовали пожар в общежитии. Пожарные провели эвакуацию жильцов. Всего в здании проживают около 150 человек. В настоящее время проводится дымоудаление, а также тушение очага возгорания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в процессе эвакуации часть жильцов вышла самостоятельно, несколько человек вывели в спасательных устройствах. На месте происшествия продолжают работать боевые расчеты первой, третьей и специализированной пожарно-спасательных частей, сотрудники поисково-спасательного отряда, а также личный состав одной из воинских частей.

Происшествия,МЧС России,
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