В США осудили замалчивание «ядерного удара» по американскому городу

Власти США утаивают информацию о «ядерном ударе» по городу Огайо, чтобы скрыть детали происшествия. Такое заявление сделал ведущий американской программы The Benny Show на телеканале Newsmax Бенни Джонсон на своей странице в Twitter, передает РИА Новости .

К публикации он прикрепил фотографию взрыва в Огайо и написал, что подобные снимки должны быть напечатаны на первой полосе всех журналов и газет.

«Это должны показывать в каждом новостном эфире Америки. Они нанесли ядерный удар по американскому городу. Однако этот факт полностью игнорируют наши «лидеры-экологи», — указал журналист и добавил, что причина подобных действий — желание властей утаить «более мрачную историю».

Издание напоминает, что в начале февраля в США произошел инцидент, который позже назвали «Чернобыль в Огайо». Рядом с городом Ист Пэлестайн произошла крупная железнодорожная авария, в результате которой опрокинулись, загорелись и взорвались цистерны с химикатами. Из-за этого возник пожар, затем раздался взрыв. Произошел выброс опасных веществ в атмосферу, для ликвидации угрозы дальнейших взрывов спасателям пришлось вскрыть емкости с химикатами и организовать их контролируемый поджог.