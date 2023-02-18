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32 минуты назад

Ведущий из США осудил замалчивание «ядерного удара» по американскому городу

Елена Прошина

Власти США утаивают информацию о «ядерном ударе» по городу Огайо, чтобы скрыть детали происшествия. Такое заявление сделал ведущий американской программы The Benny Show на телеканале Newsmax Бенни Джонсон на своей странице в Twitter, передает РИА Новости.

В США осудили замалчивание «ядерного удара» по американскому городу
Фото: ТАССТАСС

К публикации он прикрепил фотографию взрыва в Огайо и написал, что подобные снимки должны быть напечатаны на первой полосе всех журналов и газет.

«Это должны показывать в каждом новостном эфире Америки. Они нанесли ядерный удар по американскому городу. Однако этот факт полностью игнорируют наши «лидеры-экологи», — указал журналист и добавил, что причина подобных действий — желание властей утаить «более мрачную историю».

Издание напоминает, что в начале февраля в США произошел инцидент, который позже назвали «Чернобыль в Огайо». Рядом с городом Ист Пэлестайн произошла крупная железнодорожная авария, в результате которой опрокинулись, загорелись и взорвались цистерны с химикатами. Из-за этого возник пожар, затем раздался взрыв. Произошел выброс опасных веществ в атмосферу, для ликвидации угрозы дальнейших взрывов спасателям пришлось вскрыть емкости с химикатами и организовать их контролируемый поджог.

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