США не нашли обломки сбитых на Аляске воздушных объектов

Обломки сбитых на Аляске и озере Гурон летательных аппаратов не обнаружены. Об этом проинформировало Североамериканское командование ПВО и добавило, что поиски было рекомендовано завершить. Впоследствии в этих районах отменят периметры безопасности, которые запрещают полеты гражданской авиации.

«Северное командование США рекомендовало сегодня завершить поисковые операции на Аляске и на озере Гурон, поскольку в ходе поисков не было обнаружено обломков воздушных объектов, сбитых 10 и 12 февраля. Министр обороны согласился с этой рекомендацией», - приводит РИА Новости сообщение командования.

Напомним, с начала февраля американские военные сбили уже четыре аппарата в небе. В минувшие выходные они поразили летающие устройства над Аляской и Канадой. В Пентагоне сообщили, что объекты были схожи по размеру и скорости, но специалисты не знают, за счет чего они держались в воздухе, и даже не исключают версию об их внеземном происхождении.