Самолет из Окленда вернулся спустя 16 часов полета из-за пожара в аэропорту США

Вылетевший из Окленда в Новой Зеландии самолет Air New Zealand вернулся в воздушную гавань спустя 16 часов полета из-за пожара в терминале аэропорта Джона Кеннеди (JFK) в США, куда направлялся рейс. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

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Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на заявление Air New Zealand, рейс Окленд — Нью-Йорк был вынужден повернуть назад из-за пожара и закрытия терминала. Издание назвало рейс «полетом в никуда».

По информации газеты, такое же решение приняли в компании Korean Air. Уточняется, что рейс из Сеула развернулся обратно спустя более 5 часов полета. Согласно заявлению авиакомпании, при принятии решения вернуться в аэропорт Инчхон были рассмотрены все варианты и множество факторов, в числе которых «пройденное расстояние и оперативные обстоятельства».

13 февраля сообщалось, что самолет, следовавший из Эдинбурга в Нью-Йорк, был вынужден совершить аварийную посадку из-за пожара. По информации LADBible, лайнер принадлежал авиакомпании Delta Airlines.