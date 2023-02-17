В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
23 минуты назад

В Москве задержали взявшего в заложники людей в цветочном магазине мужчину

Елена Прошина

Неизвестный мужчина взял в заложники посетителей и персонал цветочного магазина, находящегося на Таганской улице в Москве. Его задержали. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, в руках мужчина держал предмет, похожий на пистолет. По предварительным данным, в заложниках оказались три человека. Telegram-канале SHOT сообщает, что перед прибытием экстренных служб злоумышленник отпустил одну девушку.

Неизвестный взял в заложники людей в магазине в Москве

В заложниках остались женщина и мужчина, уточняет «РЕН ТВ».

Согласно информации Telegram-канала «112», охранник магазина успел нажать на «тревожную кнопку», когда туда ворвался мужчина. На место выехал спецназ, который и задержал злоумышленника.

Во время операции никто не пострадал. Всех заложников освободили. На место также прибыла скорая, чтобы оказать психологическую помощь пострадавшим.

На данный момент правоохранители допрашивают мужчину. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Происшествия,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий