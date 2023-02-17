Неизвестный мужчина взял в заложники посетителей и персонал цветочного магазина, находящегося на Таганской улице в Москве. Его задержали. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, в руках мужчина держал предмет, похожий на пистолет. По предварительным данным, в заложниках оказались три человека. Telegram-канале SHOT сообщает, что перед прибытием экстренных служб злоумышленник отпустил одну девушку.

В заложниках остались женщина и мужчина, уточняет «РЕН ТВ».

Согласно информации Telegram-канала «112», охранник магазина успел нажать на «тревожную кнопку», когда туда ворвался мужчина. На место выехал спецназ, который и задержал злоумышленника.

Во время операции никто не пострадал. Всех заложников освободили. На место также прибыла скорая, чтобы оказать психологическую помощь пострадавшим.