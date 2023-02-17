Россиянин зарезал пожилую мать во время ссоры и после сна вызвал полицию

В Саратовской области суд арестовал 54-летнего мужчину, зарезавшего 73-летнюю мать. Об этом в пятницу, 17 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России ( СКР ).

По данным ведомства, в ночь на 15 февраля в доме в селе Лопуховка Аткарского района сын поссорился с пожилой женщиной. Он взял нож и ударил пенсионерку в шею, нанеся ей смертельные ранения, а затем лег спать. Проснувшись, россиянин увидел, что жертва мертва, и вызвал полицию.