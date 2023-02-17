Диджея кафе оштрафовали за украинскую музыку во время обращения Путина

Новомосковский районный суд в пятницу назначил административный штраф в 40 тыс. рублей диджею одного из кафе, проигрывавшего записи украинской музыкальной группы во время новогоднего обращения президента России Владимира Путина. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области и управления Судебного департамента в регионе.

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"Суд оштрафовал Васильева С. А. на 40 тыс. рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан", - говорится в распространенном сообщении.

Судья установил, что Васильев 31 декабря 2022 года играл на новогоднем мероприятии в кафе-баре "Флагман" в Новомосковске. Во время трансляции по центральному каналу видеообращения президента России на фоне военнослужащих он запустил трек украинской группы.

"Действия Васильева С. А. привели к размещению в социальной сети видеоролика с выступлением президента Российской Федерации на фоне песни вышеуказанной группы, слова которой воспринимались искаженно и неблагозвучно", - отметили в пресс-службе.