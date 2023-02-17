В Тыве подростков обвиняют в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком

В Тыве несколько несовершеннолетних местных жителей обвиняются в сексуальном насилии в отношении 10-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

«По версии следствия, в январе 2023 года трое несовершеннолетних местных жителей, действуя группой лиц по предварительном сговору, совершили иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении малолетнего потерпевшего», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, мальчик рассказал матери об инциденте только после того, как женщина заметила, что сын стал странно себя вести, возвращаясь с тренировок по борьбе. В ответ на расспросы матери ребенок признался, что три ученика средней школы изнасиловали его в секции.