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48 минут назад

В Тыве троих подростков обвиняют в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком

Газета.Ru

В Тыве несколько несовершеннолетних местных жителей обвиняются в сексуальном насилии в отношении 10-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

В Тыве подростков обвиняют в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«По версии следствия, в январе 2023 года трое несовершеннолетних местных жителей, действуя группой лиц по предварительном сговору, совершили иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении малолетнего потерпевшего», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, мальчик рассказал матери об инциденте только после того, как женщина заметила, что сын стал странно себя вести, возвращаясь с тренировок по борьбе. В ответ на расспросы матери ребенок признался, что три ученика средней школы изнасиловали его в секции.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия,Следственный комитет,
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