Мать угрожала ребенку ножом из-за плохих оценок и случайно позвонила директору

В Нижегородской области задержали 42-летнюю мать за угрозы убийством девятилетнему сыну. Об этом в пятницу, 17 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в полицию позвонила директор школы, где учится потерпевший. Женщина рассказала, что ей звонил ученик, а когда она ответила, то услышала крики его матери и угрозы ударить ребенка ножом. Правоохранители приехали в квартиру семьи. Они выяснили, что мальчик получил плохие оценки в школе, и родительница решила его наказать. Она размахивала ножом перед лицом сына. Затем женщина отобрала у школьника телефон и случайно набрала директору.