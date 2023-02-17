Три известных артиста погибли при землетрясении в Турции

Во время землетрясения в Турции погибли, по меньшей мере, трое звезд местной киноиндустрии. Печальные сообщения в соцсетях публикуют коллеги погибших.
Отмечается, что среди погибших актер Чагдаш Чанкая, снимавшийся в сериале "Основание. Осман", а также его жена певица Зидан Тигрис. В момент землетрясения они находились в городе Диярбакыре. Артисты жили в девятиэтажке.
По предварительным данным, после обрушения здания они некоторое время были живы, но скончались от холода и травм.
Погибла и актриса Эмель Атыджи, известная по сериалу "Однажды в Чукурова". Она умерла под завалами вместе со своей дочерью.
Напомним, в результате землетрясения, произошедшего 6 февраля, только в Турции погибли свыше 36 тысяч человек.