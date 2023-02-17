В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
29 минут назад

Три известных артиста погибли при землетрясении в Турции

Российская Газета

Во время землетрясения в Турции погибли, по меньшей мере, трое звезд местной киноиндустрии. Печальные сообщения в соцсетях публикуют коллеги погибших.

Отмечается, что среди погибших актер Чагдаш Чанкая, снимавшийся в сериале "Основание. Осман", а также его жена певица Зидан Тигрис. В момент землетрясения они находились в городе Диярбакыре. Артисты жили в девятиэтажке.

В Стамбуле заявили о риске мгновенного обрушения домов при землетрясении

По предварительным данным, после обрушения здания они некоторое время были живы, но скончались от холода и травм.

Погибла и актриса Эмель Атыджи, известная по сериалу "Однажды в Чукурова". Она умерла под завалами вместе со своей дочерью.

Напомним, в результате землетрясения, произошедшего 6 февраля, только в Турции погибли свыше 36 тысяч человек.

Происшествия,Видео,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий