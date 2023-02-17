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27 минут назад

Следователи назвали возможные причины крушения вертолета на Сахалине

Lenta.ru

Следствие рассматривает две основные версии крушения вертолета Robinson 44 на Сахалине: техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилота. Возможные причины произошедшего «Ленте.ру» назвали в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР).

В результате поисково-спасательных мероприятий разбившийся вертолет обнаружен в районе гор пик Чехова и Пушкинская. Погибли два человека — пилот и пассажир.

Следователи и криминалисты и СКР изъяли образцы топлива с посадочной площадки «Оленья Горка», где вертолет заправлялся. Они отправлены на химическую экспертизу. Назначены судебно-медицинские исследования, а также проведены обыски и выемка летной эксплуатационной и технической документации.

Ранее 17 февраля сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту авиакатастрофы. Расследование ведется по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

По данным следствия, 17 февраля в 15:05 по местному времени вертолет с двумя пассажирами на борту вылетел с посадочной площадки Оленья Горка Южно-Сахалинска и направился к горе пик Чехова.

Стало известно о погибших при ЧП с вертолетом на Сахалине

В 15:16 по местному времени воздушное судно осуществило посадку на горе пик Чехова, а в 16:02 сработал сигнал бедствия.

Под обломками вертолета обнаружили тела двух человек. Они скончались от полученных травм до прибытия спасателей. Еще три человека пострадали, их госпитализировали.

Предварительно, причиной происшествия послужила плохая видимость.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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