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48 минут назад

В российском городе полиция провела рейд в мечети во время молитвы

Lenta.ru

Вооруженные автоматами сотрудники полиции провели рейд в мечети Екатеринбурга во время молитвы. Инцидент в российском городе попал на видео, его публикует портал E1.RU в своем Telegram-канале.

На снятых очевидцами кадрах видно, что полицейские заставили верующих покинуть мечеть во время совершения намаза, из-за чего мусульманам пришлось продолжить молитву в грязном снегу на улице.

Свидетели сообщили, что рейд был совершен с целью проверки документов.

Представители ГУ МВД по Свердловской области подтвердили изданию «Подъем» факт рейда и его цели.

«У ряда граждан, находившихся на религиозном объекте, в настоящее время устанавливаются личностные данные, а также законность пребывания на территории РФ», — приводит издание сообщение пресс-службы полиции.

В Духовном управлении мусульман не комментировали инцидент.

Аналогичный инцидент произошел в 2021 году в Московской области. Во время молитвы задержали не менее 60 человек.

Происшествия,Видео,Духовное управление мусульман,
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