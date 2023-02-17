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46 минут назад

Mash: в ИВС скончался подозреваемый, связанный с делом о коррупции в автошколах Петербурга

Газета.Ru

Подозреваемый, связанный с делом о коррупции в автошколах Санкт-Петербурга, скончался в изоляторе временного содержания (ИВС). Об этом сообщает Mash на Мойке.

В ИВС умер подозреваемый, связанный с делом о коррупции в автошколах Петербурга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, тело 48-летнего заместителя руководителя одной из автошкол обнаружено в ИВС в Московском районе Санкт-Петербурга.

Ранее его задержали по подозрению в даче взятки должностному лицу — он ждал процесса по избранию меры пресечения на время расследования.

Отмечается, что перед этим он был на четырехчасовом допросе. Источники Mash заявили о том, что задержанный повесился. Однако официально эта версия не подтверждалась.

Утром 8 февраля в Санкт-Петербурге полиция и Следственный комитет провели обыски в автошколах "Автопроф", "Вираж", "Аэродром" и "Автоакадемия плюс".

По предварительным данным, за взятку в размере от 65 тыс. до 160 тыс. рублей в них предлагали без обучения успешно сдать экзамены в двух областных МРЭО. Возбуждено уголовное дело за посредничество в получении взятки. Подозреваемыми стали работники автошкол и сотрудники МРЭО (как бывшие, так и действующие).

Ранее сообщалось, что в Новосибирске сотрудники ДПС остановили коллегу, который вез марихуану.

Происшествия,Следственный комитет,ГИБДД,
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