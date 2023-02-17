В Ростове случился конфликт между водителем такси и пассажирами на денежной почве. Видео с ссорой появилось в группе «Ростов Главный» в социальной сети Вконтакте.
На кадрах видно, как женщина бьет машину ногами и выбрасывает телефон водителя за забор, в частный сектор. На место происшествия вызвали полицию.
«Пара вызвала такси за наличный расчет и из-за того, что они долго не выходили, появилась доплата за ожидание в 100 рублей. Женщина начала возмущаться, что не понимает о каких деньгах говорит водитель. Начался скандал с рукоприкладством на этой почве», - сообщил подписчик группы.
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области факт драки подтвердили. Участников конфликта забрали в отделение для дачи показаний.