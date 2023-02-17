«Пара вызвала такси за наличный расчет и из-за того, что они долго не выходили, появилась доплата за ожидание в 100 рублей. Женщина начала возмущаться, что не понимает о каких деньгах говорит водитель. Начался скандал с рукоприкладством на этой почве», - сообщил подписчик группы.