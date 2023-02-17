В загоревшемся вагоне электропоезда в Москве обнаружили труп

Пожар произошел в электричке на станции Ростокино в Москве, начата проверка по факту возгорания, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. По данным ТАСС, один человек найден погибшим.

Фото: t.me/mmtproc t.me/mmtproc

Сегодня, 17 февраля 2023 года, около полуночи произошло возгорание вагона поезда 6349 сообщением Москва — Александров. <...> В 00:04 [поезд] прибыл на станцию Ростокино, и по прибытии было обнаружено возгорание в хвостовом вагоне состава, — сказано в сообщении.

По данным ТАСС, площадь пожара составила семь квадратных метров, причины возгорания и гибели пассажира устанавливаются.

Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, задымление произошло в хвостовом вагоне поезда № 6349 Александров — Москва в 00:18 мск. В 00:30 мск задымление было устранено. Погибший был обнаружен в ходе осмотра в вагоне. Из-за инцидента были задержаны поезда Александров — Москва и Щелково — Москва.

Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, причиной пожара мог стать поджог сидения, виновник происшествия погиб. Точную причину возгорания и личность погибшего установит следственно-оперативная группа. Также уточняется, что в ходе инцидента состав покинули три человека, которые продолжили движение на других электричках.