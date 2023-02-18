Задержанного с гранатами и минами на Курском вокзале отпустили

В Москве отпустили под подписку о невыезде задержанного на Курском вокзале мужчину, который провозил с собой взрывные устройства, сообщается в Telegram-канале Shot.

По предварительным данным, около 09:00 17 февраля 2023 года 41-летнего мужчину — уроженца Удмуртии — задержали на Курском вокзале после прохождение рамки металлоискателя. В его сумке обнаружили две ручных боевых гранаты Ф-1 и РГД-5, четыре взрывателя и четыре ножа. Задержанный рассказал, что в последнее время он жил в Балашихе, однако в ноябре 2022 года решил уехать на заработки в Луганск, там он добыл «трофеи», которые вез в Москву.