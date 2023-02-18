В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
38 минут назад

Задержанного с гранатами и минами на Курском вокзале отпустили под подписку о невыезде

Газета.Ruиещё 7

В Москве отпустили под подписку о невыезде задержанного на Курском вокзале мужчину, который провозил с собой взрывные устройства, сообщается в Telegram-канале Shot.

Задержанного с гранатами и минами на Курском вокзале отпустили
Фото: ТАССТАСС

По предварительным данным, около 09:00 17 февраля 2023 года 41-летнего мужчину — уроженца Удмуртии — задержали на Курском вокзале после прохождение рамки металлоискателя. В его сумке обнаружили две ручных боевых гранаты Ф-1 и РГД-5, четыре взрывателя и четыре ножа. Задержанный рассказал, что в последнее время он жил в Балашихе, однако в ноябре 2022 года решил уехать на заработки в Луганск, там он добыл «трофеи», которые вез в Москву.

На Курском вокзале задержали мужчину с противопехотными минами

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 222.1 «Незаконные приобретение, хранение или ношение взрывных устройств». Мужчину отпустили по подписке о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Происшествия,Курский вокзал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий