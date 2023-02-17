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14 минут назад

SHOT: территория Курского вокзала оцеплена из-за мужчины со взрывчаткой

News.ru

Московские полицейские рядом с Курским вокзалом задержали мужчину с похожими на гранату Ф-1 предметами, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники. Территория оцеплена, на месте работают кинологи.

Территория Курского вокзала оцеплена из-за мужчины со взрывчаткой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительной информации, при прохождении рамки металлоискателя на Курском вокзале у мужчины нашли несколько взрывателей, две противопехотные мины и еще одно неустановленное взрывное устройство.

Ранее в городе Шилка Забайкальского края мужчина активировал взрывное устройство во время конфликта у местного кафе, из-за чего четыре человека получили травмы. Позднее его задержали, на подозреваемого завели дело о покушении на убийство. Инцидент произошел по причине того, что мужчине запретили зайти в кафе «Байкал», после чего он бросил в сторону входа гранату.

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