Пилот и один из пассажиров вертолета Robinson, который совершил аварийную посадку на Сахалине, погибли. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, по уточненной информации, на борту находились четверо, в том числе двое летчиков.

По словам собеседника агентства, судьба еще одного человека уточняется.

Напомним, что о пропаже вертолета с экранов радаров стало известно утром в пятницу, 17 февраля. Воздушное средство должно было приземлиться на посадочной площадке «Оленья горка» в Невельском районе, однако в назначенное время борт не вышел на связь.