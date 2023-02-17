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36 минут назад

СМИ сообщили о гибели двух человек при аварийной посадке вертолета на Сахалине

Никита Бородкин

Пилот и один из пассажиров вертолета Robinson, который совершил аварийную посадку на Сахалине, погибли. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, по уточненной информации, на борту находились четверо, в том числе двое летчиков.

По словам собеседника агентства, судьба еще одного человека уточняется.

Напомним, что о пропаже вертолета с экранов радаров стало известно утром в пятницу, 17 февраля. Воздушное средство должно было приземлиться на посадочной площадке «Оленья горка» в Невельском районе, однако в назначенное время борт не вышел на связь.

Ранее сообщалось, что на борту находились три человека. Пострадавшего эвакуировали в больницу Южно-Сахалинска. Причина аварийной посадки летательного средства пока неизвестна. Прокуратура начала проверку соблюдения требований о безопасности полетов.

Происшествия,Видео,
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