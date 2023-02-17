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4 минуты назад

Появились подробности обнаружения человеческих останков в российском регионе

Lenta.ru

Появились подробности обнаружения человеческих останков в Ленинградской области. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает 47.news со ссылкой на источник.

Появились подробности обнаружения человеческих останков в российском регионе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, на месте инцидента в российском регионе рядом с отрубленными ногами нашли пластиковую бутылку и след от протектора. Правоохранители изучают емкость и след машины.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Предположительно, останки принадлежат мужчине и лежали на земле от двух недель до месяца.

Ранее стало известно, что женщина обнаружила части тела в Выборге в районе Анненских укреплений. Ноги неизвестного лежали за Петровским мостом около площадки для выгула собак. Отмечается, что рядом с ними находился порванный пакет. По факту произошедшего проводится проверка.

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