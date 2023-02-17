Сейсмологи оценили последствия возможного землетрясения в Стамбуле

Эксперты все чаще прогнозируют новое землетрясение в Турции. На этот раз оно затронет Стамбул и его последствия будут катастрофическими. По подсчетам сейсмологов, оно может разрушить почти полумиллиона зданий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Hürriyet.

Ожидаемое экспертами землетрясение в Стамбуле по мнению экспертов будет иметь более сокрушительные социально-экономические последствия, а потери в несколько раз превысят показатели от предыдущей катастрофы.

По словам сейсмологов, угрозу представляет то, что Стамбул расположен на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит, в 15-20 километрах к югу от того участка Северо-Анатолийского разлома. Поэтому в результате разрушений число погибших будет намного превышать количество жертв в Кахраманмараше. Специалисты назвали предыдущее землетрясение «репетицией стамбульского».

В Стамбуле насчитывается более 1,16 млн строений. Ожидается, что при подземных толчках более 490,5 тысяч зданий (примерно 50%) будут в той или иной степени повреждены. При этом 70% строений были построены до 2000 года. Однако это не означает, что оставшиеся 30% зданий безопасны.

Ранее мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что одной из главных проблем города является очень плотная застройка. Кроме того, около 90 тысяч зданий считаются аварийными. По его словам, для полноценной перестройки города понадобится 100 лет. Поэтому при сильном землетрясении может погибнуть до полумиллиона человек.