Пропавший на Сахалине вертолет Robinson совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России, на место обнаружения направились спасатели на снегоходах, в готовность к вылету приведен вертолет Ми-8.

На борту находилось трое человек. При аварийной посадке один из них пострадал. Его эвакуировали в больницу Южно-Сахалинска. По информации местной прокуратуры, корпус Robinson разрушен.

Напомним, что о пропаже вертолета с экранов радаров стало известно утром в пятницу, 17 февраля. Воздушное средство должно было приземлиться на посадочной площадке «Оленья горка» в Невельском районе, однако в назначенное время борт не вышел на связь.