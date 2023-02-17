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1 час назад

СМИ: вертолет Robinson пропал с радаров в Сахалинской области

Елена Прошина

В Сахалинской области пропал с радаров вертолет Robinson. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Вертолет исчез северо-восточнее горы Красная. Уточняется, что у него сработал аварийный маяк. По предварительным данным, на борту находились три человека. На поиск вертолета отправилась наземная группа.

По информации Телеграм-канала Aviaincident, экипаж вертолета Robinson 44 не вышел на связь в назначенное время, через некоторое время у вертолета сработал аварийный маяк. В 08.49 мск на поиски вылетели самолет Ан-26 со спасателями и два вертолета Robinson 44. Отмечается, что собственником вертолета является ИП Каранова.

Как сообщает Телеграм-канал Mash, воздушное судно должно было приземлиться на посадочной площадке «Оленья горка» в Невельском районе.

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