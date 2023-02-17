В Сахалинской области пропал с радаров вертолет Robinson. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Вертолет исчез северо-восточнее горы Красная. Уточняется, что у него сработал аварийный маяк. По предварительным данным, на борту находились три человека. На поиск вертолета отправилась наземная группа.

По информации Телеграм-канала Aviaincident, экипаж вертолета Robinson 44 не вышел на связь в назначенное время, через некоторое время у вертолета сработал аварийный маяк. В 08.49 мск на поиски вылетели самолет Ан-26 со спасателями и два вертолета Robinson 44. Отмечается, что собственником вертолета является ИП Каранова.