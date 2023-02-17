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37 минут назад

Названа причина пожара под Иркутском с пятью жертвами

Мария Иванова

Пожар в одном из домов Иркутской области, жертвами которого стали пятеро человек, начался из-за курения в постели. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Названа причина пожара под Иркутском с пятью жертвами
Фото: ГУ МЧС России по Иркутской областиГУ МЧС России по Иркутской области

Ранним утром 17 февраля в иркутском селе Мамоны произошел пожар в двухквартирном деревянном доме. Когда пожарные прибыли на место, горела одна из квартир. Из соседней самостоятельно выбрались шесть человек.

Пожар потушили, когда его площадь достигла 48 квадратных метров.

В результате пожара погибли трое мужчин и две женщины.

Дознаватели МЧС выяснили, что компания из пяти человек накануне распивала спиртное в этой квартире. В ней жил мужчина с инвалидностью, местная администрация дважды устанавливала ему пожарный извещатель, но хозяин отключал датчик из-за его постоянного срабатывания.

Специалисты предполагают, что сигнализация была отключена и в этот раз.

Эксперты испытательной пожарной лаборатории пришли к выводу, что пожар начался от небольшого источника на кровати: хозяин квартиры ночью закурил в постели.

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