В Севастополе загорелся военный корабль

Пожар произошел на противолодочном корабле в Севастополе. Подробности сообщил глава региона Михаил Развожаев.
«Сейчас возгорание ликвидировано полностью, остается задымление. Пострадавших нет», – отметил Михаил Развожаев.
Он считает, что украинские пропагандисты будут выдавать этот пожар за победу, и подчеркивает, что военный корабль был и так списан и готовился к утилизации. По предварительным причинам, судно загорелось из-за того, что розетка не выдержала нагрузку, потому что был включен обогреватель.
Ранее «ФедералПресс» писал, что на Кубани ликвидировали бомбу.