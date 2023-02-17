В Севастополе загорелся военный корабль

Он считает, что украинские пропагандисты будут выдавать этот пожар за победу, и подчеркивает, что военный корабль был и так списан и готовился к утилизации. По предварительным причинам, судно загорелось из-за того, что розетка не выдержала нагрузку, потому что был включен обогреватель.