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23 минуты назад

В Севастополе загорелся военный корабль

РИА "ФедералПресс"

Пожар произошел на противолодочном корабле в Севастополе. Подробности сообщил глава региона Михаил Развожаев.

В Севастополе загорелся военный корабль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас возгорание ликвидировано полностью, остается задымление. Пострадавших нет», – отметил Михаил Развожаев.

Он считает, что украинские пропагандисты будут выдавать этот пожар за победу, и подчеркивает, что военный корабль был и так списан и готовился к утилизации. По предварительным причинам, судно загорелось из-за того, что розетка не выдержала нагрузку, потому что был включен обогреватель.

Ранее «ФедералПресс» писал, что на Кубани ликвидировали бомбу.

Происшествия,Михаил Развожаев,
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