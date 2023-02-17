На Урале по факту смерти подростка из-за взрыва газа возбудили уголовное дело

Уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности возбуждено из-за смерти подростка в результате разгерметизации газового баллона в жилом доме в поселке Дзержинка Челябинской области , сообщили в пятницу в следственном управлении СК РФ по региону.

Сообщение о ЧП поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по региону в 16:45 мск. Произошла разгерметизация пятилитрового газового баллона без последующего горения в жилом доме на двух хозяев, в итоге возникло обрушение потолочного перекрытия одной из квартир. В результате происшествия погиб 14-летний подросток, госпитализированы еще четыре человека, в том числе 10-летний ребенок, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.