На Урале по факту смерти подростка из-за взрыва газа возбудили уголовное дело

Уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности возбуждено из-за смерти подростка в результате разгерметизации газового баллона в жилом доме в поселке Дзержинка Челябинской области, сообщили в пятницу в следственном управлении СК РФ по региону.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте происшествия работают следователи-криминалисты аппарата следственного управления. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем управления.
Сообщение о ЧП поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по региону в 16:45 мск. Произошла разгерметизация пятилитрового газового баллона без последующего горения в жилом доме на двух хозяев, в итоге возникло обрушение потолочного перекрытия одной из квартир. В результате происшествия погиб 14-летний подросток, госпитализированы еще четыре человека, в том числе 10-летний ребенок, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.