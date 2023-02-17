Названа вероятная причина авиакатастрофы в Непале

Человеческий фактор мог стать причиной катастрофы пассажирского самолета в Непале, которая произошла 15 января. Об этом говорится в материале газеты Kathmandu post, которая ссылается на данные одного из членов комиссии по расследованию причин инцидента.

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Трагедия унесла жизни 72 человек, в том числе четырех граждан РФ.

«Мы анализируем этот вопрос. Это человеческая ошибка», — заявил журналистам секретарь правительственной комиссии по расследованию Буддхи Сагар Ламичхане.

Он добавил, что никаких отказов двигателя не было зафиксировано. Ламичхане уточнил, что множество других факторов еще не проанализировали.

При этом по информации газеты The Himalayan Times, данные бортового самописца и запись разговоров пилотов подтвердили, что имелись проблемы с двигателями. По данным комиссии, речь идет о том, что «во время третьего разворота при заходе на посадку лопасти винтов обоих двигателей вошли во флюгерное положение». Это измение положения лопастей относительно своей оси. Это привело к тому, что борт потерял скорость и упал.

Пассажирский лайнер непальских авиалиний Yeti Airlines АTR 72 имел на своем борту 68 пассажиров и 4 члена экипажа, он совершал рейс Катманду — Покхара.

Крушение произошло при заходе на посадку.