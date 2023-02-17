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5 минут назад

Названа вероятная причина авиакатастрофы в Непале

Газета.Ruиещё 2

Человеческий фактор мог стать причиной катастрофы пассажирского самолета в Непале, которая произошла 15 января. Об этом говорится в материале газеты Kathmandu post, которая ссылается на данные одного из членов комиссии по расследованию причин инцидента.

Названа вероятная причина авиакатастрофы в Непале
Фото: Газета.ruГазета.ru

Трагедия унесла жизни 72 человек, в том числе четырех граждан РФ.

«Мы анализируем этот вопрос. Это человеческая ошибка», — заявил журналистам секретарь правительственной комиссии по расследованию Буддхи Сагар Ламичхане.

Он добавил, что никаких отказов двигателя не было зафиксировано. Ламичхане уточнил, что множество других факторов еще не проанализировали.

При этом по информации газеты The Himalayan Times, данные бортового самописца и запись разговоров пилотов подтвердили, что имелись проблемы с двигателями. По данным комиссии, речь идет о том, что «во время третьего разворота при заходе на посадку лопасти винтов обоих двигателей вошли во флюгерное положение». Это измение положения лопастей относительно своей оси. Это привело к тому, что борт потерял скорость и упал.

Пассажирский лайнер непальских авиалиний Yeti Airlines АTR 72 имел на своем борту 68 пассажиров и 4 члена экипажа, он совершал рейс Катманду — Покхара.

Хронология крупных авиакатастроф в Непале с 1990 года

Крушение произошло при заходе на посадку.

Ранее стало известно, что пилотом разбившегося в Непале самолета была вдова погибшего в авиакатастрофе летчика. Как рассказал агентству представитель авиакомпании, муж женщины Дипак Похрел погиб в результате крушения самолета Twin Otter авиакомпании Yeti Airlines в Джумле в 2006 году. Он разбился за несколько минут до посадки.

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