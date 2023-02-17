Мужчина похитил возлюбленную-школьницу в Москве

Мужчина похитил в столице ученицу 11-го класса, на которой хотел жениться. Преступление было совершено на Вяземской улице. Об этом стало известно в четверг, 16 февраля.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Дядя школьницы высадил ее из автомобиля, после этого она исчезла.

Позже злоумышленник позвонил родителям возлюбленной и сообщил, что она находится у него. Отец ученицы сразу обратился в правоохранительные органы.

Отмечается, что ранее мужчина добивался руки девушки у ее отца, но ему было отказано. После этого он решил силой добиться своей цели, сообщает РЕН ТВ.