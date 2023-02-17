В Москве при пожаре в электричке погиб человек

Один человек погиб при пожаре в электричке на станции Ростокино в Москве. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

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«Возгорание произошло в последнем вагоне электрички, находившейся на платформе станции Ростокино. Обнаружен один погибший», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что площадь пожара составила семь квадратных метров. Как уточнили в пресс-службе Московской железной дороги, задымление началось в хвостовом вагоне поезда, который следовал из Александрова в Москву.