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1 час назад

В Москве при пожаре в электричке погиб человек

Lenta.ruиещё 3

Один человек погиб при пожаре в электричке на станции Ростокино в Москве. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

В Москве при пожаре в электричке погиб человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Возгорание произошло в последнем вагоне электрички, находившейся на платформе станции Ростокино. Обнаружен один погибший», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что площадь пожара составила семь квадратных метров. Как уточнили в пресс-службе Московской железной дороги, задымление началось в хвостовом вагоне поезда, который следовал из Александрова в Москву.

Ранее в Подмосковье 13-летний подросток выпал из электрички на полном ходу и погиб. Это произошло в районе станции Коренево, вместе со школьником в поезде был его 13-летний приятель.

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