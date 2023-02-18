В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

Эпицентр располагался на расстоянии 54 км к северо-западу от города Кахраманмараш , в котором проживают около 376 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции и привели к масштабным разрушениям и бедствиям в 10 провинциях республики. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались и в соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия.