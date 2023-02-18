В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Турции в субботу. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр располагался на расстоянии 54 км к северо-западу от города Кахраманмараш, в котором проживают около 376 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Глава Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Юнус Сезер ранее сообщил, что число погибших в результате произошедших 6 февраля землетрясений в Турции составило 40 642 человека.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции и привели к масштабным разрушениям и бедствиям в 10 провинциях республики. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались и в соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия.