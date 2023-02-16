СК потребовал ограничить Фургала с ознакомлением "экономического" дела до 7 апреля

Следствие попросило Басманный суд Москвы ограничить бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в ознакомлении с материалами уголовного дела о мошенничестве и организации преступного сообщества до 7 апреля. Об этом со ссылкой на адвоката экс-губернатора Михаил Карапетяна сообщает ТАСС.
По словам юриста, судебное заседание по данному вопросу назначено на 21 февраля.
Ранее Александр Старцев сообщал, что Сергей Фургал подал апелляционную жалобу на приговор Люберецкого суда, приговорившего его к 22 годам заключения в колонии строгого режима за организацию покушения на убийства предпринимателей.
До этого защита политика заявляла, что приговор должен быть отменен из-за "грубейших нарушений закона".
10 февраля суд приговорил Фургала к 22 годам колонии. Его признали виновным в организации заказных убийств в 2004-2005 годах. По словам судьи, эпизод с незаконным приобретением оружия был исключен из дела за истечением срока давности. 2 февраля бывший губернатор был признан виновным. Ранее прокурор попросил суд приговорить его к 23 годам строгого режима на основе обвинительного вердикта присяжных. Фургал был задержан в июле 2020 года.