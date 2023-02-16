В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
30 минут назад

СК потребовал ограничить Фургала с ознакомлением "экономического" дела до 7 апреля

Газета.Ru

Следствие попросило Басманный суд Москвы ограничить бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в ознакомлении с материалами уголовного дела о мошенничестве и организации преступного сообщества до 7 апреля. Об этом со ссылкой на адвоката экс-губернатора Михаил Карапетяна сообщает ТАСС.

СК потребовал ограничить Фургала с ознакомлением "экономического" дела до 7 апреля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам юриста, судебное заседание по данному вопросу назначено на 21 февраля.

Ранее Александр Старцев сообщал, что Сергей Фургал подал апелляционную жалобу на приговор Люберецкого суда, приговорившего его к 22 годам заключения в колонии строгого режима за организацию покушения на убийства предпринимателей.

До этого защита политика заявляла, что приговор должен быть отменен из-за "грубейших нарушений закона".

10 февраля суд приговорил Фургала к 22 годам колонии. Его признали виновным в организации заказных убийств в 2004-2005 годах. По словам судьи, эпизод с незаконным приобретением оружия был исключен из дела за истечением срока давности. 2 февраля бывший губернатор был признан виновным. Ранее прокурор попросил суд приговорить его к 23 годам строгого режима на основе обвинительного вердикта присяжных. Фургал был задержан в июле 2020 года.

Происшествия,Сергей Фургал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий