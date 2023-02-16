СК потребовал ограничить Фургала с ознакомлением "экономического" дела до 7 апреля

Следствие попросило Басманный суд Москвы ограничить бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в ознакомлении с материалами уголовного дела о мошенничестве и организации преступного сообщества до 7 апреля. Об этом со ссылкой на адвоката экс-губернатора Михаил Карапетяна сообщает ТАСС.

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По словам юриста, судебное заседание по данному вопросу назначено на 21 февраля.

Ранее Александр Старцев сообщал, что Сергей Фургал подал апелляционную жалобу на приговор Люберецкого суда, приговорившего его к 22 годам заключения в колонии строгого режима за организацию покушения на убийства предпринимателей.

До этого защита политика заявляла, что приговор должен быть отменен из-за "грубейших нарушений закона".