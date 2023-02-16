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10 минут назад

Семьям погибших при теракте на Крымском мосту выплатят по 1 млн рублей

ТАССиещё 3

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплате по 1 млн рублей семьям погибших в результате теракта на Крымском мосту, документ опубликован в четверг на портале правовой информации.

Стал известен размер выплат семьям погибших при теракте на Крымском мосту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В целях оказания мер социальной поддержки гражданам в связи с террористическим актом, совершенным 8 октября 2022 года на Крымском мосту, выплатить единовременное пособие членам семей <…>, детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении граждан, погибших (умерших) в результате террористического акта, в размере 1 млн рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи", - говорится в тексте распоряжения.

Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова, четыре человека погибли. Ранее в ФСБ России заявляли, что организатором теракта стало Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов. По данным СК РФ, установлены 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта.

Происшествия,Михаил Мишустин,Следственный комитет,ФСБ,Правительство РФ,
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