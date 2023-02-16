В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
51 минуту назад

Россиянин убил хоккейной клюшкой распивавшего спиртное во дворе мужчину

Lenta.ru

Октябрьский районный суд Иркутска приговорил к восьми годам лишения свободы 31-летнего местного жителя, который убил хоккейной клюшкой распивавшего спиртное во дворе мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Россиянин убил хоккейной клюшкой распивавшего спиртное во дворе мужчину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Осужденный также должен возместить семье погибшего один миллион рублей. Россиянин в прошлом уже имел судимость

Суд установил, в июле 2022 года иркутчанин сделал замечание двум незнакомым мужчинам, которые выпивали алкоголь во дворе жилого дома на Байкальской улице. Те проигнорировали недовольного жильца, и тогда произошел конфликт. Подсудимый поднялся в свою квартиру, взял хоккейную клюшку и, вернувшись на улицу, нанес несколько ударов по голове одному из выпивавших. От полученных травм тот скончался на месте.

Иркутчанина задержала полиция, а клюшку силовики нашли в подвале дома.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий