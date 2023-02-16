Россиянин убил хоккейной клюшкой распивавшего спиртное во дворе мужчину

Октябрьский районный суд Иркутска приговорил к восьми годам лишения свободы 31-летнего местного жителя, который убил хоккейной клюшкой распивавшего спиртное во дворе мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры .

Суд установил, в июле 2022 года иркутчанин сделал замечание двум незнакомым мужчинам, которые выпивали алкоголь во дворе жилого дома на Байкальской улице. Те проигнорировали недовольного жильца, и тогда произошел конфликт. Подсудимый поднялся в свою квартиру, взял хоккейную клюшку и, вернувшись на улицу, нанес несколько ударов по голове одному из выпивавших. От полученных травм тот скончался на месте.