Житель приграничного региона России пострадал при обстреле ВСУ

Житель Белгородской области пострадал при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Шебекинского городского округа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, от госпитализации пострадавший отказался.
«ВСУ сегодня обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Есть пострадавший: мужчина с легкой контузией. Бригадой скорой медпомощь была оказана на месте», — рассказал губернатор.
Днем ранее сообщалось, что в Белгородской области ПВО сбила ракету ВСУ.