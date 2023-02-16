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1 час назад

Житель приграничного региона России пострадал при обстреле ВСУ

Lenta.ruиещё 2

Житель Белгородской области пострадал при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Шебекинского городского округа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

Житель приграничного региона России пострадал при обстреле ВСУ
Фото: Олег Харсеев / КоммерсантъОлег Харсеев / Коммерсантъ

По словам Гладкова, от госпитализации пострадавший отказался.

«ВСУ сегодня обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Есть пострадавший: мужчина с легкой контузией. Бригадой скорой медпомощь была оказана на месте», — рассказал губернатор.

Днем ранее сообщалось, что в Белгородской области ПВО сбила ракету ВСУ.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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