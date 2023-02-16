Стало известно о задержании Алексея Кортнева

В соцсетях появилось сообщение о задержании в Новосибирске лидера рок-группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева.
Как сообщает Telegram-канал real cultras Z (18+), музыкант показал неприличный жест сотруднику полиции, за что и был задержан. Теперь ему грозит преследование по статье "Оскорбление представителя власти" (ст.319 УК РФ). Она предусматривает штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
Также сообщается, что накануне активистами был сорван концерт Кортнева в Новосибирске. Сегодня был запланирован ещё один, который тоже, вероятно, не состоится.