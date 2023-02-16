Стало известно о задержании Алексея Кортнева

Как сообщает Telegram-канал real cultras Z (18+), музыкант показал неприличный жест сотруднику полиции, за что и был задержан. Теперь ему грозит преследование по статье "Оскорбление представителя власти" (ст.319 УК РФ). Она предусматривает штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.