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1 час назад

В соцсетях сообщили о задержании лидера "Несчастного случая" Алексея Кортнева

Российская Газета

В соцсетях появилось сообщение о задержании в Новосибирске лидера рок-группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева.

Стало известно о задержании Алексея Кортнева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает Telegram-канал real cultras Z (18+), музыкант показал неприличный жест сотруднику полиции, за что и был задержан. Теперь ему грозит преследование по статье "Оскорбление представителя власти" (ст.319 УК РФ). Она предусматривает штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Также сообщается, что накануне активистами был сорван концерт Кортнева в Новосибирске. Сегодня был запланирован ещё один, который тоже, вероятно, не состоится.

Происшествия,Алексей Кортнев,
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