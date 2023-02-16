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14 минут назад

Во Флориде на складе пластика начался крупный пожар

Газета.Ru

В американском городе Киссимми (штат Флорида) загорелся один из складов завода, занимающегося изготовлением пластиковых изделий Nursery Supplies Inc. Об этом информирует телеканал Fox 31 со ссылкой на пожарных.

Заместитель начальника пожарной охраны по округу Джон Хаскетт заявил, что в горящем помещении хранятся тысячи пластиковых горшков, и рекомендовал всем жителям, имеющим проблемы с дыханием, пока не покидать своих домов.

Информации о пострадавших нет, приказов об эвакуации не поступало. Причина пожара устанавливается.

5 февраля в США с рельсов сошли 50 вагонов грузового поезда с опасными веществами, начался пожар. Примерно 20 из 100 вагонов состава перевозили химические вещества. В 14 из них находился винилхлорид — взрывоопасное вещество, которое при горении выделяет токсичные вещества. Жители города Восточная Палестина в американском штате Огайо жалуются на головные боли после крушения поезда с винилхлоридом.

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