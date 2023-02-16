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1 час назад

Летевший в Латвию самолет совершил вынужденную посадку из-за удара молнии

News.ru

В самолет венгерской авиакомпании WizzAir, летевший по маршруту из Грузии в Латвию, во время взлета и набора высоты попала молния, передает EADaily со ссылкой на латвийские СМИ. Экипаж воздушного судна принял решение продолжить полет, однако через три часа пилот совершил вынужденную посадку в польском Катовице. Там пассажиры пересели на другой авиалайнер, который позже успешно сел в Риге.

Летевший в Латвию самолет совершил вынужденную посадку из-за удара молнии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Свидетели попадания молнии в самолет WizzAir отметили, что после удара раздался хлопок, из-за чего воздушное судно сильно тряхнуло. Затем последовала «яркая вспышка, похожая на взрыв», которая повторилась спустя несколько секунд. Экипаж самолета решил не оповещать пассажиров об инциденте, уточнило издание.

Решение посадить самолет в польском аэропорту было принято по причине того, что компания WizzAir не смогла бы отремонтировать его в рижском международном аэропорту.

Ранее сообщалось, что у самолета Boeing 767 российской авиакомпании Azur Air лопнули колеса шасси при наборе скорости. Воздушное судно выполняло рейс из тайского Пхукета в Москву. Экипаж лайнера прекратил взлет.

До этого в аэропорту Шереметьево благополучно приземлился самолет Superjet 100 Москва — Астрахань, у которого сработал датчик о неисправности шасси. На борту находились 75 человек и члены экипажа, никто из них не пострадал.

Происшествия,Аэропорт Шереметьево,
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