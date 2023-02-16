Сын Жириновского частично признал вину в нарушении порядка

Олег Эйдельштейн, внебрачный сын покойного главы ЛДПР Владимира Жириновского, частично признал свою вину в нарушении общественного порядка в ресторане «Ткемали» в центре Москвы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на постановление Тверского суда.

В документе отмечается, что Эйдельштейн вину в административном правонарушении признал частично. Он пояснил, что виновен только в том, что «оказался в суде».

По его словам, 14 февраля он встретился в ресторане с знакомым, немного выпил. Вместе с тем, он ни с кем не вступал в конфликты, полиция задержала его на выходе из заведения.

Сотрудники правоохранительных органов, в свою очередь, рассказали в суде, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, позволял себе резкие выражения, провоцировал граждан, отказывался выполнять требования сотрудников полиции.

Уточняется, что наряду все же удалось доставить его в отдел. Там на него составили протокол о мелком хулиганстве.

Источник рассказал, что в отделе Эйдельштейн оскорблял сотрудников, ударил одного из них. По этому вопросу назначена отдельная проверка, добавил он.