Американка Алисия Дэй, которая выгуливала теленка на Красной площади в Москве, рассказала NEWS.ru, что ей запретили въезд в Россию на 40 лет, вернуться в страну она сможет не ранее 13 февраля 2063 года.
По решению миграционной службы столичной полиции, девушку обвинили в нарушении иностранцем правил въезда или режима пребывания на территории РФ, так как у нее нет регистрации.
Меня на данный момент выдворяют из России на 40 лет без права посещения. Это связанно с отсутствием регистрации. Хотя я на данный момент и начинала процедуру ее получения. <…> Также я даже не задумывалась, что моя прогулка по Красной площади будет иметь такие последствия. Думала, что спокойно погуляю по Москве, а потом оформлю все бумажки. В общем, я собираюсь это решение обжаловать и очень хочу вернутся обратно, — заявила Дэй.