Меня на данный момент выдворяют из России на 40 лет без права посещения. Это связанно с отсутствием регистрации. Хотя я на данный момент и начинала процедуру ее получения. <…> Также я даже не задумывалась, что моя прогулка по Красной площади будет иметь такие последствия. Думала, что спокойно погуляю по Москве, а потом оформлю все бумажки. В общем, я собираюсь это решение обжаловать и очень хочу вернутся обратно, — заявила Дэй.