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47 минут назад

Американка с теленком не сможет въехать в Россию ближайшие 40 лет

News.ru

Американка Алисия Дэй, которая выгуливала теленка на Красной площади в Москве, рассказала NEWS.ru, что ей запретили въезд в Россию на 40 лет, вернуться в страну она сможет не ранее 13 февраля 2063 года.

По решению миграционной службы столичной полиции, девушку обвинили в нарушении иностранцем правил въезда или режима пребывания на территории РФ, так как у нее нет регистрации.

Выгулявшая теленка на Красной площади американка объяснила свой поступок

Меня на данный момент выдворяют из России на 40 лет без права посещения. Это связанно с отсутствием регистрации. Хотя я на данный момент и начинала процедуру ее получения. <…> Также я даже не задумывалась, что моя прогулка по Красной площади будет иметь такие последствия. Думала, что спокойно погуляю по Москве, а потом оформлю все бумажки. В общем, я собираюсь это решение обжаловать и очень хочу вернутся обратно, — заявила Дэй.

Происшествия,Видео,
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