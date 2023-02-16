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18 минут назад

В Москве неизвестные изрубили топором внедорожник Mercedes-Benz и залили салон краской

Газета.Ru

Неизвестные изрубили припаркованный легковой автомобиль в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва".

В Москве внедорожник Mercedes-Benz изрубили топором
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел в районе Чертаново Южное.

Неизвестные повредили внедорожник местной жительницы, припаркованный во дворе.

Со слов очевидцев, злоумышленники топором разбили окна внедорожника Mercedes-Benz, порубили двери, залили салон синей краской.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

Точная причина порчи автомобиля неизвестна. Обратилась ли хозяйка автомобиля в полицию не сообщается.

Ранее стало известно, что житель Омска не справился с управлением автомобилем и оказался в кювете после того, как его машину обстрелял бывший молодой человек его знакомой.

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