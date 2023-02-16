В Москве внедорожник Mercedes-Benz изрубили топором

Неизвестные изрубили припаркованный легковой автомобиль в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва".
Инцидент произошел в районе Чертаново Южное.
Неизвестные повредили внедорожник местной жительницы, припаркованный во дворе.
Со слов очевидцев, злоумышленники топором разбили окна внедорожника Mercedes-Benz, порубили двери, залили салон синей краской.
Точная причина порчи автомобиля неизвестна. Обратилась ли хозяйка автомобиля в полицию не сообщается.
Ранее стало известно, что житель Омска не справился с управлением автомобилем и оказался в кювете после того, как его машину обстрелял бывший молодой человек его знакомой.