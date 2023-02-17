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16 минут назад

В отношении стрелявшего из ружья в квартире россиянина возбудили дело

Lenta.ruиещё 5

В Ярославле возбудили дело в отношении 58-летнего местного жителя, открывшего стрельбу из охотничьего ружья в квартире. Об это «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении стрелявшего из ружья в квартире россиянина возбудили дело
Фото: ТАССТАСС

Дело возбуждено по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. На видео фигурант рассказывает из какого оружия стрелял и говорит, что не имеет претензий к правоохранителям, которые его задерживали.

16 февраля жильцы дома на Ленинградском проспекте вызвали полицию, услышав выстрелы. Прибывшие на место силовики установили, что стрельбу ведет мужчина, проживающий в квартире на втором этаже. Полицейские оцепили прилегающую к дому территорию.

Стрелок заперся в квартире, дверь сотрудникам полиции не открывал и на контакт не шел. Тогда силовики провели операцию по его задержанию. Мужчина находился в неадекватном состоянии. У него изъято зарегистрированное охотничье ружье. Квартира была затоплена горячей водой.

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