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57 минут назад

Россиянин открыл стрельбу в затопленной квартире

Никита Бородкин

В Ярославле мужчина затопил квартиру, а после открыл стрельбу из окна дома. Как сообщает Telegram-канал «МВД-Медиа», он отказался открывать дверь приехавшим на вызов правоохранителям и полицейским пришлось выламывать ее.

Россиянин открыл стрельбу в затопленной квартире
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел в жилом доме на Ленинградском проспекте в четверг, 16 февраля. Прибывшие на место стражи правопорядка установили, что огонь открыл местный житель 1964 года рождения, который проживает на втором этаже. Полицейские оцепили прилегающую к зданию территорию и поднялись на этаж, однако мужчина отказался открывать дверь и ее пришлось вскрыть.

Стрелка задержали. У него изъяли охотничье ружье — оно оказалось зарегистрированным. Отмечается, что к моменту прибытия полицейских квартира была затоплена горячей водой.

Сейчас нарушитель находится в отделении полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства происшествия уточняются.

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