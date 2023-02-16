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1 час назад

Два затонувших автомобиля вынесло на берег в Сочи

Елена Прошина

На сочинский пляж во время шторма вынесло два искореженных легковых автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

Машины были замечены на берегу в поселке Головинка. Предполагается, что именно эти автомобили унесло в море еще летом 2022 года. Тогда в машинах находились две семьи из Ставропольского края. Выплыть удалось только одному мужчине, еще двух женщин нашли мертвыми позже. О судьбе еще одного мужчины, а также троих детей по-прежнему ничего неизвестно.

ЧП Сочи/VK

Напомним, ЧП произошел в июне. Тогда на Сочи обрушился сильнейший ливень, в результате которого река вышла из берегов. Бурным потоком в реку смыло два легковых автомобиля, пассажиры которых не успели из них выбраться.

Уточнялось, что две семьи ехали через Сочи транзитом и припарковались под эстакадой в поселке Зубова щель. Авто были оставлены в необорудованном для этого месте - в устье реки Чемитоквадже.

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