Два затонувших автомобиля вынесло на берег в Сочи

На сочинский пляж во время шторма вынесло два искореженных легковых автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

Машины были замечены на берегу в поселке Головинка. Предполагается, что именно эти автомобили унесло в море еще летом 2022 года. Тогда в машинах находились две семьи из Ставропольского края. Выплыть удалось только одному мужчине, еще двух женщин нашли мертвыми позже. О судьбе еще одного мужчины, а также троих детей по-прежнему ничего неизвестно.

ЧП Сочи/VK

Напомним, ЧП произошел в июне. Тогда на Сочи обрушился сильнейший ливень, в результате которого река вышла из берегов. Бурным потоком в реку смыло два легковых автомобиля, пассажиры которых не успели из них выбраться.