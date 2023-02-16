Тела замерзших мужчины и женщины нашли под Новосибирском

Под Новосибирском в селе Цветники Здвинского района нашли тела насмерть замерзших мужчины и женщины. Погибшие были одеты в легкую летнюю одежду, их трупы успели затвердеть из-за холода, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД. На появившихся в интернете кадрах видно, что мужчина обнимал женщину.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сегодня в утреннее время на территории Здвинского района были обнаружены тела мужчины и женщины, предварительно, без признаков насильственной смерти, — подтвердили в ведомстве.

На месте происшествия работают правоохранители, устанавливаются все детали произошедшей трагедии. Информации о личностях погибших на данный момент нет. Собранные полицейскими материалы дела будут переданы в региональный Следственный комитет.

В Забайкалье ранее мужчине ампутировали две стопы из-за заглохшей на морозе машины. Пострадавший в летних кроссовках провел ночь на трассе в 30-градусный мороз. В больницу мужчину доставили только утром.