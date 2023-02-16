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17 минут назад

Тела замерзших мужчины и женщины нашли под Новосибирском

News.ru

Под Новосибирском в селе Цветники Здвинского района нашли тела насмерть замерзших мужчины и женщины. Погибшие были одеты в легкую летнюю одежду, их трупы успели затвердеть из-за холода, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД. На появившихся в интернете кадрах видно, что мужчина обнимал женщину.

Тела замерзших мужчины и женщины нашли под Новосибирском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня в утреннее время на территории Здвинского района были обнаружены тела мужчины и женщины, предварительно, без признаков насильственной смерти, — подтвердили в ведомстве.

На месте происшествия работают правоохранители, устанавливаются все детали произошедшей трагедии. Информации о личностях погибших на данный момент нет. Собранные полицейскими материалы дела будут переданы в региональный Следственный комитет.

В Забайкалье ранее мужчине ампутировали две стопы из-за заглохшей на морозе машины. Пострадавший в летних кроссовках провел ночь на трассе в 30-градусный мороз. В больницу мужчину доставили только утром.

Врач-терапевт Инна Бобыкина порекомендовала не использовать спирт, снег или горячую воду в случае переохлаждения. По ее словам, лучше всего поможет постепенное согревание при комнатной температуре. В случае если человека нашли в сугробе без сознания, необходимо сразу же вызвать скорую помощь.

Происшествия,Следственный комитет,
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